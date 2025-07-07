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Общество

Для пассажиров задержанных авиарейсов открыли горячую линию

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Роспотребнадзор запустил горячую линию для помощи людям, чьи авиарейсы задержали, отменили или перенесли.

По номеру 8 800-555-49-43 пассажирам расскажут о замене билетов, возврате денег и положенной компенсации.

По словам специалистов, при задержке рейса человек вправе отказаться от полета и потребовать вернуть заплаченное, даже если билет невозвратный.

Также он может обратиться к перевозчику за компенсацией морального вреда и возмещением убытков (например, если из-за задержки пропущены экскурсии).

Кроме того, если воздушное судно не вылетело вовремя, пассажир имеет право на бесплатные дополнительные услуги: хранение багажа, предоставление комнаты матери и ребенка, напитки, звонки и сообщения, а иногда горячее питание, гостиницу и трансфер, сообщили в Роспотребнадзоре.

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