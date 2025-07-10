В Пензенской области в 22 водоемах не рекомендовано купаться

В региональном управлении Роспотребнадзора отчитались о свежих результатах исследования проб воды, отобранных в водоемах Пензенской области. Список пляжей, где не рекомендуется купаться, пополнился еще тремя пунктами.
По состоянию на среду, 9 июля, вода не отвечала нормам по микробиологическим показателям на следующих пляжах:
- на ГПЗ-24 в Пензе (территория затона Старой Суры);
- в Ахунах (Кордон Студеный);
- на Барковке в Пензе (озеро Красный Куст);
- на Светлой Поляне (река Вядя);
- в селе Засечном Пензенского района;
- в санатории «Березовая роща» (Сурское водохранилище);
- на Русеевском пляже в Пензенском районе;
- в селе Бекетовка Иссинского района (Барский пруд);
- в селе Старый Кряжим Кузнецкого района (база отдыха «Лагуна парк»);
- в селе Березовка Неверкинского района (пруд Донгузлей);
- в поселке Сосновоборск (Горский пруд);
- в поселке Евлашево Кузнецкого района (здесь вода также не соответствует санитарно-химическим нормам);
- в селе Козловка Лопатинского района (Заречный пруд);
- в селе Лапшово Камешкирского района (Лапшовский пруд);
- в селе 2-е Тарлаково Кузнецкого района (база отдыха «Сосновый бор»);
- в селе Юлово Городищенского района;
- в селе Сосновка Кузнецкого района (база отдыха «Сосновка»);
- в поселке Тамала (Богдановский пруд);
- в поселке Полевом Бессоновского района (база отдыха «Вольный»);
- в поселке Беково (на реке Хопер);
- в селе Малая Сердоба (Безымянный пруд в овраге);
- на реке Колышлейке в Колышлейском районе.
Ранее в списке были 19 пляжей - туда не входили пляжи на реках Хопер, Колышлейка и на пруду в Малой Сердобе.
Также специалисты взяли пробы почв с мест, оборудованных для купания. Гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям все еще не соответствуют зона отдыха на Лапшовском пруду (село Лапшово Камешкирского района) и пляж на Заречном пруду (село Козловка Лопатинского района).
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