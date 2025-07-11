Стали известны результаты проб воздуха, взятых после пожара на ТЭЦ-1

11.07.2025 | 16:07

Региональное управление Роспотребнадзора проверило атмосферный воздух после пожара на трансформаторной подстанции ТЭЦ-1 на улице Новочеркасской в Пензе.

Специалисты должны были определить содержание загрязняющих веществ, попавших в воздух. Пробы отобрали на территории ближайшей жилой застройки.

Результаты показали, что концентрация загрязнения не превышает уровни гигиенических нормативов, опасности для здоровья людей нет.

Пожар на территории ТЭЦ-1 случился 10 июля около 18:00. Загорелся трансформатор вместимостью масла до 45 тонн. Подача электричества и воды в несколько районов города была прекращена.

К ликвидации пламени привлекли 50 спасателей, 6 единиц техники. Применялась пенная атака. К 21:30 пожар локализовали.