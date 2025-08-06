Крала деньги бойцов: экс-сотрудницу бессоновской администрации осудили

Суд вынес приговор 42-летней бывшей замглавы Бессоновской администрации. Она похитила деньги с карт погибших участников спецоперации.

Согласно материалам дела, в 2024 году женщина воспользовалась доверием 2 местных жителей, заключивших контракт на прохождение службы в зоне СВО, и получила от них дубликаты банковских карт, а также данные, нужные для осуществления финансовых операций.

Близких родственников у сельчан не было, или они не поддерживали отношения.

Один из мужчин хотел, чтобы после возможной гибели деньги получил его сын. В августе боец умер, а злоумышленница начала действовать вопреки воле покойного. Она вручила своей знакомой, ни о чем не подозревавшей, его карту, попросила снять наличные и принести ей. Так женщине достались 303 500 рублей.

Второй мужчина отдал карту, чтобы сохранить до своего возвращения. Он планировал на полученные выплаты выкупить квартиру. В сентябре 2024-го после известия о его гибели сотрудница администрации отправилась в Пензу и через банкомат сняла со счета участника СВО 550 000 рублей, сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Противоправную деятельность бывшей чиновницы выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Пензенской области.

На злоумышленницу завели уголовное дело. Она признала вину и раскаялась, кроме того, возместила ущерб родственникам погибших, отправила значительную сумму на нужды Вооруженных сил РФ и оказала помощь благотворительному фонду.

Женщину приговорили к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, рассказала старший помощник прокурора области Елена Листарова.

«Применив при этом положения ч. 1 ст. 82 УК РФ, предоставив ей отсрочку реального отбытия наказания в виде лишения свободы до достижения ее ребенком 14-летнего возраста», - пояснили в Октябрьском районном суде Пензы.