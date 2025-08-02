Общество

Семье погибшей при атаке БПЛА пензячки выплатят 1 млн рублей

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Семье женщины, погибшей в результате атаки беспилотников 2 августа, а также троим пострадавшим окажут материальную помощь. Соответствующее распоряжение сделал губернатор Олег Мельниченко.

Глава региона выложил в своем телеграм-канале обращение к населению, в котором подробно прокомментировал случившееся.

«Сегодня совершена вторая за эту неделю атака дронов на объект пензенской промышленности. Вынужден сообщить очень тяжелую новость: в результате атаки погибла женщина и еще 3 человека - сотрудники предприятия - пострадали. Они ранены, угрозы для их жизни и здоровья нет. Семье погибшей правительство Пензенской области окажет необходимую помощь - выплатим 1 миллион рублей, пострадавшим и раненым - по 500 000», - сообщил Олег Мельниченко.

Изначально сообщалось о двоих пострадавших. Третий обратился за медицинской помощью позже остальных.

По словам губернатора, все руководство города и области находится на рабочих местах практически в круглосуточном режиме, введены ночные дежурства должностных лиц. Принимаются все возможные меры защиты, работают силы и средства противовоздушной обороны.

«Утром было сбито 5 вражеских беспилотников, атаковавших Пензенскую область. На предприятие, которое подверглось атаке, сразу же прибыли все службы экстренного реагирования. Были привлечены дополнительные силы, оцеплена территория, блокирован доступ людей на объект.

Угроза реальна и осязаема, поэтому будьте предельно внимательны, следите за сигналами оповещения. С целью оповещения населения используются «ревуны» и включения в телевизионные программы», - напомнил Олег Мельниченко.

Во время первой атаки 31 июля никто из людей не пострадал.

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Источник — видео из телеграм-канала Олега Мельниченко
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