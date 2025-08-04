5 августа в Пензенской области ожидается град

04.08.2025 | 20:30

5 августа в Пензенской области ожидается переменная облачность, в большинстве районов пройдет кратковременный дождь, местами с грозой, возможен град, предупредили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на вторник уличные термометры покажут +16...+21 градус, днем воздух прогреется до +25...+30, следующая ночь окажется чуть менее теплой, от +15 до +20.

Направление ветра на протяжении суток будет меняться: в темные часы он подует с юго-востока, в светлые - с юго-запада. Порывы могут достигать 9-14 метров в секунду.

Ранее синоптики сообщили, что на этой рабочей неделе регион останется во власти атмосферных фронтов циклонического вихря, пришедшего с северной Атлантики, отсюда дожди различной интенсивности и град.

В старину подмечали: если 5 августа на горизонте появляется рябь перисто–слоистых облаков, впереди - похолодание, кратковременные дожди и грозы.