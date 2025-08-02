Над территорией Пензенской области сбили 5 беспилотников

02.08.2025 | 07:56

Над территорией Пензенской области ПВО уничтожили 5 беспилотников. Об этом в субботу, 2 августа, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

БПЛА атаковали Пензу рано утром. Горожане услышали несколько хлопков. В 4:49 губернатор объявил режим «Воздушная опасность». В 5:17 стало известно о закрытии неба над аэропортом.

В 6:40 Олег Мельниченко сообщил, что было атаковано пензенское предприятие. Погибла женщина. Еще 2 человека травмированы.

После 7:27 режим «Воздушная опасность» отменили. Людям разрешили покидать укрытия. Была возобновлена работа общественного транспорта.

В четверг, 31 июля, регион также атаковали беспилотники. По словам губернатора, тогда целью стало промышленное предприятие. На его территории взорвалось 9 БПЛА. Был введен режим «Воздушная опасность». В связи с этим в Пензе останавливали работу общественного транспорта, кондукторы рекомендовали пассажирам проследовать в укрытия. Жертв и пострадавших не было.

Утром 26 июля регион был атакован одним беспилотником, целью тоже стало пензенское промышленное предприятие. Никто не пострадал.

10 июля в небе над регионом сбили БПЛА. На месте падения обломков работали экстренные службы. Жертв и разрушений не было.

5 июля также сообщалось, что над Сурским краем был перехвачен и уничтожен 1 БПЛА.