Жителей улицы Чаадаева избавили от брошенной машины

05.08.2025 | 10:53

В Пензе продолжают убирать с улиц брошенные автомобили. На этот раз увезли машину, долгое время стоявшую у магазина в доме № 107 на улице Чаадаева.

«Всего с начала года с территории Железнодорожного района эвакуировали 18 машин. Еще 7 перемещены владельцами самостоятельно», - сообщили в городской администрации.

В Пензе с апреля идет расчистка улиц от брошенных автомобилей, которые не только «портят пейзаж», но и мешают работе спецтехники, привлекают внимание хулиганов.

В администрации предупредили: владельцам этих машин придется возместить городу расходы на эвакуацию. «За перемещение на спецстоянку легкового автомобиля - 3 500 рублей, большегруза - 15 000. За хранение транспортного средства начисляется 100 рублей в сутки», - уточнили в мэрии.

Работу по выявлению и эвакуации таких автомобилей ведут районные администрации. Они направляют в адрес собственников уведомления о необходимости убрать транспорт. Если реакции нет, то эвакуацию проводят принудительно.

Телефоны для справок:

- администрация Ленинского района: 54-39-94, 54-39-18;

- администрация Железнодорожного района: 55-11-00, 52-43-29;

- администрация Первомайского района: 34-34-66, 32-43-27;

- администрация Октябрьского района: 49-60-14, 92-92-00.