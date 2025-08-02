Общество

В Пензе отменили режим «Воздушная опасность»

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Режим «Воздушная опасность», установленный в Пензе утром в субботу, 2 августа, отменен. Людям можно покидать укрытия, об этом стало известно после 7:27.

Также возобновляется работа общественного транспорта.

«Ограничения мобильного интернета продолжают действовать, сохраняется режим «Беспилотная опасность», - сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своих аккаунтах в соцсетях.

Утром Пензу атаковали БПЛА. Горожане услышали несколько хлопков. В 4:49 губернатор объявил режим «Воздушная опасность». В 5:17 стало известно о закрытии неба над аэропортом. Была приостановлена работа общественного транспорта и автовокзала. Тем, кто на улице, рекомендовали найти безопасное место и оставаться в нем до отбоя сигнала.

В 6:40 Олег Мельниченко сообщил, что было атаковано пензенское предприятие. Погибла женщина. Еще 2 человека травмированы.

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