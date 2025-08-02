Сергей Златогорский объяснил, почему сирены звучали и в Кузнецке

02.08.2025 | 11:15

Утром в субботу, 2 августа, когда БПЛА атаковали Пензу, жители Кузнецка тоже услышали сигнал воздушной тревоги. Почему это произошло, объяснил глава города Сергей Златогорский - он разместил видеообращение в своих аккаунтах в соцсетях.

«В случае выявления угрозы какой-либо территории области сигнал звучит на всю область, что оправданно, потому что на беспилотнике адрес не написан, куда он летит - маршрут неизвестен. Лучше быть побдительнее», - сообщил Златогорский.

Он подчеркнул, что угрозы Кузнецку не было, но расслабляться жителям не стоит. В ситуациях, когда звучит сигнал тревоги, нельзя выходить на улицу и стоять у окон.

Также глава города рассказал о существующей системе, позволяющей узнать о приближении реальной опасности. Так как интернет ограничивают, решается вопрос иного способа оповещения: в случае угрозы людей станут обзванивать, для чего задействуют их руководителей и сотрудников управляющих компаний.

Ранним утром субботы Пензу атаковали БПЛА. Горожане услышали несколько хлопков. В 4:49 губернатор объявил режим «Воздушная опасность». В 5:17 стало известно о закрытии неба над аэропортом. Была приостановлена работа общественного транспорта и автовокзала.

В 6:40 Олег Мельниченко сообщил, что было атаковано пензенское предприятие. Погибла женщина, еще 2 человека травмированы.

Режим «Воздушная опасность» отменили в районе 7:30.

Позже стало известно, что над территорией Пензенской области сбили 5 беспилотников.