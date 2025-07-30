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Общество

Билайн добавил музыкальную нейросеть Suno в тариф «план б.»

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Билайн расширил возможности своего флагманского тарифа «план б.», добавив в него генеративную музыкальную нейросеть Suno. Новая опция позволит пользователям создавать полноценные песни - от текстов до музыки и вокала - напрямую в Mini App Билайна в Telegram без необходимости подключения VPN или использования сторонних приложений.

Сегодня платформа Suno собирает 46,9 млн визитов в месяц, аккумулируя около 78% всего интереса к AI-музыке среди крупнейших платформ. Россия стабильно входит в топ-3 стран по количеству пользователей Suno, при этом около 60% аудитории составляют молодые люди до 34 лет.

В Mini App Билайна Suno предоставляет 2 ключевые функции:

- генерация песен по текстовому запросу, включая создание текста, подбор музыки, наложение вокала и эффектов в заданном жанре;

- озвучка уже написанного текста, превращающая его в полноценный музыкальный трек.

С помощью Suno пользователи «плана б.» смогут, например, поздравить близких с днем рождения или другим праздником собственной песней, оживить свои стихи и превратить их в трек с музыкой и вокалом, создать необычное аудио для рилс или сторис в социальных сетях и др.

Suno стала седьмой нейросетью, доступной в «плане б.». В настоящее время пользователям тарифа доступны также ChatGPT, DeepSeek, Google Gemini, Claude, Flux и Runway, обеспечивающие широкие возможности работы с текстами, изображениями и фото.

В среднем абоненты «плана б.» совершают 1,5-2 тысячи запросов в день, из которых 52% приходится на текстовые диалоги, 21% - на генерацию изображений, 19% - на анимацию фото. Каждому пользователю «плана б.» ежедневно доступно 100 запросов к нейросетям.

Подключение нейросетей в «плане б.» реализовано через официальные API, при этом вся обработка запросов происходит на серверах Билайна.

«Добавление нейросети Suno в «план б.» соответствует нашей стратегии предоставлять клиентам доступ к передовым цифровым инструментам в удобном и привычном формате. Музыка - важная часть жизни нашей аудитории, и теперь наши пользователи могут создавать ее сами, используя возможности ИИ в рамках одного тарифа», - отметил заместитель гендиректора Билайна Олег Решетин.

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Источник — фото freepik.com
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