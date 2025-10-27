Общество

С ноября будут блокировать связь по новому основанию

С ноября 2025 года вступают в силу поправки в законодательство, вводящие новое условие для прекращения оказания услуг мобильной связи.

В апреле был закреплен лимит на максимальное число абонентских номеров, которые могут быть зарегистрированы на одного человека, - не более 20. Поправки определяют механизм контроля за соблюдением законодательства.

При подключении новой SIM-карты операторы мобильной связи теперь будут обязаны отслеживать соблюдение лимита и проверять, не стоит ли у гражданина добровольный запрет на заключение новых договоров (его можно оформить через личный кабинет на портале «Госуслуги»).

Если окажется, что на абонента записано 20 номеров или есть добровольный запрет, продажа новой SIM-карты станет невозможной.

Кроме того, к 1 ноября должна завершиться проверка на соблюдение лимита уже подключенных SIM-карт. Если у абонента окажется более 20 активных номеров, операторы связи могут их заблокировать.

Как ранее поясняли в Минцифры, в случае обнаружения избыточного количества SIM-карт операторы имеют право приостановить обслуживание по всем номерам. Абонентам предоставлено время, чтобы самостоятельно определить, какие номера им не нужны, и своевременно их заблокировать.

Узнать обо всех SIM-картах, зарегистрированных на их паспорта, граждане могут с помощью портала «Госуслуги». Полный перечень привязанных номеров доступен в специальном разделе «SIM-карты» личного кабинета.

При обнаружении неизвестных или лишних SIM-карт можно отказаться от них через «Госуслуги» или обратившись в салон оператора связи.

