Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 30 октября

29.10.2025 | 22:00

В четверг, 30 октября, в Пензенской области будет дождливо. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью столбики термометров задержатся на +2...+4 градусах. Днем температура поднимется до +9, к вечеру станет прохладнее, до +6.

Ветер подует с запада со скоростью до 11 метров в секунду. Ожидается небольшой дождь. Местами возможен туман.

Ранее метеорологи предупредили, что в последние дни октября Пензенская область окажется во власти северо-западных вихрей.

30 октября в народном календаре Осия Колесник. Предки считали, что снег в этот день предвещает суровую зиму.