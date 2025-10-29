Общество

Стал известен график перечисления пенсий в ноябре

Печать
Telegram

Стало известно, когда жителям Пензенской области перечислят пенсии в ноябре. График опубликовало региональное отделение Социального фонда РФ.

Из-за выходных некоторые пенсионеры получат выплату на 2 дня раньше - тем, кому она должна прийти 23-го числа, деньги перечислят 21-го.

Остальным жителям они придут как обычно - 5 и 12 ноября. Стоит помнить, что переводы приходят на карты в течение всего дня.

«Это касается всех видов пенсий, включая страховые, социальные, накопительные, по старости и инвалидности», - подчеркнули в Соцфонде.

Пенсии тем, кто получает их через почту, доставят согласно утвержденному графику. Его можно уточнить в отделении.

Ранее сообщалось, что из-за праздника в ноябре сдвинется срок выплаты детских пособий. Их выдадут раньше.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети