Стал известен график перечисления пенсий в ноябре

29.10.2025 | 15:40

Стало известно, когда жителям Пензенской области перечислят пенсии в ноябре. График опубликовало региональное отделение Социального фонда РФ.

Из-за выходных некоторые пенсионеры получат выплату на 2 дня раньше - тем, кому она должна прийти 23-го числа, деньги перечислят 21-го.

Остальным жителям они придут как обычно - 5 и 12 ноября. Стоит помнить, что переводы приходят на карты в течение всего дня.

«Это касается всех видов пенсий, включая страховые, социальные, накопительные, по старости и инвалидности», - подчеркнули в Соцфонде.

Пенсии тем, кто получает их через почту, доставят согласно утвержденному графику. Его можно уточнить в отделении.

Ранее сообщалось, что из-за праздника в ноябре сдвинется срок выплаты детских пособий. Их выдадут раньше.