В Пензе хотят заменить контроллеры светофоров на нескольких улицах

В Пензе в 2026 году хотят привести в порядок несколько светофоров. Тема обсуждалась на заседании комиссии по безопасности дорожного движения в среду, 29 октября.
На следующих светофорных объектах планируется заменить контроллеры: на пересечениях улиц Гагарина и Леонова, Ново-Тамбовской и Вишневой, улицы 40 лет Октября с 3-м проездом Бурмистрова и на улице ИТР.
В прошлом году специалисты управления ЖКХ объясняли, почему в Пензе происходят поломки светофоров. Одной из причин было устаревшее кабельное хозяйство, полная замена которого требовала длительного реагирования.
В августе 2025-го в Пензе начали оснащать системами адаптивного управления и мониторинга параметров транспортных потоков светофоры на перекрестках, сообщали представители ГБУ «Безопасный регион».
Они отмечали, что работы постепенно ведутся практически по всему городу и должны быть завершены к концу 2025 года.
