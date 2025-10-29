Общество

Опубликован график приема участников СВО и их семей в ноябре

Администрация Пензы опубликовала график приема участников специальной военной операции и членов их семей в ноябре.

Встречи, как всегда, будут проводиться в здании мэрии на площади Маршала Жукова, 4, в кабинете 129. Посетителей ждут по четвергам, 6, 13, 20 и 27-го числа, в 15:00.

Предварительная запись ведется по телефону 46-08-40. Звонки принимаются по будням с 9:00 до 17:00.

Проект «Центр помощи по вопросам СВО» запустили в сентябре 2023 года. Он предусматривает проведение личного приема для бойцов и членов их семей.

С посетителями общаются заместитель главы администрации города, представители военных комиссариатов, управления образования, социального управления, центра занятости населения и учреждений здравоохранения, перечислили в мэрии.

