Мужчины оказались более активными в вопросе смены оператора

Россияне 35-44 лет стали наиболее активной категорией граждан, которые переносят свой тариф при переходе от другого оператора. При этом 40% таких абонентов не только продолжают пользоваться привычным пакетом, но и организуют семейные группы, делятся услугами с близкими, свидетельствует аналитика МегаФона.

Компания впервые на телеком-рынке ввела возможность перейти к оператору с сохранением номера, а также с прежними условиями общения. Это произошло 2 месяца назад. За этот период новшеством воспользовались жители всех регионов страны, но больший интерес проявили в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Чечне, Башкирии и Татарстане.

В топ-10 регионов, где предложением часто пользовались, попали Краснодарский край, Дагестан, Самарская, Свердловская и Оренбургская области.

Как отметили аналитики МегаФона, самыми решительными в вопросе смены оператора оказались мужчины: они в 1,5 раза чаще женщин оформляли подобные заявки.

30% всех переходов с сохранением тарифа пришлось на клиентов в возрасте 35-44 лет, далее идет группа абонентов 45-55 лет (20% заявок) и 25-34 лет (19%). Таким образом, на услугу есть широкий спрос среди разных возрастных групп - от молодежи до зрелых абонентов, ценящих предсказуемость расходов и качество связи.

37% клиентов, сохранивших тариф при переходе, сразу стали организаторами семейных групп. Владельцы МегаСемьи могут добавлять в нее родных и близких, даже если те живут в иных регионах, и вместе с ними пользоваться пакетами услуг связи. Таким образом, тренд на семейное потребление стал еще одной причиной для смены оператора.

«Мы сделали переход в МегаФон максимально простым и удобным. Теперь клиенты могут выбрать оператора с лучшим покрытием и скоростью интернета, сохранив свой номер, привычный тариф и его стоимость. Такой формат оказался актуальным по всей стране от Калининграда до Владивостока, это отражает, насколько востребована реальная свобода выбора на рынке связи», - подчеркнула директор департамента по В2С-продуктам МегаФона Мария Фаустова.

Оформить переход просто: нужно зайти на страницу услуги на сайте МегаФона и загрузить скриншот своего тарифа. После проверки абонент получит промокод. Его требуется ввести в поле «У меня есть промокод» или показать сотруднику в салоне при оформлении сим-карты.

