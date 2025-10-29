Общество

Завершен ремонт дорог, проходящих через Городище и Среднюю Елюзань

В Городищенском районе раньше срока завершен ремонт на 2 участках дорог регионального значения общей протяженностью 21,6 км.

Первая связывает административные центры Городищенского и Никольского районов и проходит по улице Фабричной в Городище. Отремонтирован участок длиной 12 км.

Как сообщили в региональном минстрое, специалисты обустроили основание трассы методом холодной регенерации, чтобы укрепить ее несущую способность, обновили асфальт, нанесли разметку.

Вторая дорога, которую преобразили раньше срока, проходит через село Средняя Елюзань и соединяет его с Нижней Елюзанью и Сурском. Отремонтирован участок протяженностью 9,6 км. Специалисты уложили 2 слоя асфальтобетонного покрытия.

«Несмотря на то что контракт рассчитан на 2 года, подрядная организация уже улучшила транспортную коммуникацию на этой дороге», - отметили в министерстве.

Источник — фото минстроя
