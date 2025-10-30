Компенсацию за оплату детского сада собрались увеличить

В среду, 29 октября, в Госдуму РФ внесли законопроект, в котором предлагается увеличить минимальный размер предоставляемой родителям компенсации за оплату детского сада. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
Сейчас выплата составляет не менее 20% среднего размера платы за детсад на первого ребенка, не менее 50% - на второго и 70% - на третьего и последующих детей.
Авторы инициативы предложили увеличить компенсацию до 40% на первого ребенка, до 70% - на второго, до 90% - на третьего и последующих детей.
Как отмечается в пояснительной записке минимальный размер компенсации не корректировался с 2016 года. Но с тех пор экономическая ситуация в стране изменилась, выросли стоимость услуг по присмотру и уходу за детьми в дошкольных образовательных учреждениях, а также уровень инфляции.
«Предлагаемое увеличение минимальных размеров компенсации позволит обеспечить более справедливое распределение финансовой нагрузки между семьей и государством и будет способствовать выравниванию доступности дошкольного образования для различных социально-экономических групп населения», - говорится в документе.
В случае принятия закон вступит в силу в день его официального опубликования.
