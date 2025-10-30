Общество

Компенсацию за оплату детского сада собрались увеличить

Печать
Telegram

В среду, 29 октября, в Госдуму РФ внесли законопроект, в котором предлагается увеличить минимальный размер предоставляемой родителям компенсации за оплату детского сада. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Сейчас выплата составляет не менее 20% среднего размера платы за детсад на первого ребенка, не менее 50% - на второго и 70% - на третьего и последующих детей.

Авторы инициативы предложили увеличить компенсацию до 40% на первого ребенка, до 70% - на второго, до 90% - на третьего и последующих детей.

Как отмечается в пояснительной записке минимальный размер компенсации не корректировался с 2016 года. Но с тех пор экономическая ситуация в стране изменилась, выросли стоимость услуг по присмотру и уходу за детьми в дошкольных образовательных учреждениях, а также уровень инфляции.

«Предлагаемое увеличение минимальных размеров компенсации позволит обеспечить более справедливое распределение финансовой нагрузки между семьей и государством и будет способствовать выравниванию доступности дошкольного образования для различных социально-экономических групп населения», - говорится в документе.

В случае принятия закон вступит в силу в день его официального опубликования.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети