Компенсацию за оплату детского сада собрались увеличить

30.10.2025 | 07:58

В среду, 29 октября, в Госдуму РФ внесли законопроект, в котором предлагается увеличить минимальный размер предоставляемой родителям компенсации за оплату детского сада. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Сейчас выплата составляет не менее 20% среднего размера платы за детсад на первого ребенка, не менее 50% - на второго и 70% - на третьего и последующих детей.

Авторы инициативы предложили увеличить компенсацию до 40% на первого ребенка, до 70% - на второго, до 90% - на третьего и последующих детей.

Как отмечается в пояснительной записке минимальный размер компенсации не корректировался с 2016 года. Но с тех пор экономическая ситуация в стране изменилась, выросли стоимость услуг по присмотру и уходу за детьми в дошкольных образовательных учреждениях, а также уровень инфляции.

«Предлагаемое увеличение минимальных размеров компенсации позволит обеспечить более справедливое распределение финансовой нагрузки между семьей и государством и будет способствовать выравниванию доступности дошкольного образования для различных социально-экономических групп населения», - говорится в документе.

В случае принятия закон вступит в силу в день его официального опубликования.