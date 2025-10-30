У россиян выманивают деньги под предлогом проверки их подлинности

30.10.2025 | 09:16

В арсенале мошенников появилась новая схема. Они начали выманивать деньги под предлогом проверки подлинности купюр, предупредили в МВД РФ.

Именно так злоумышленники объясняют необходимость изъятия сбережений граждан. Процедура проводится якобы по поручению правоохранительных органов или же в ходе дистанционного обыска.

«В законодательстве нет такого понятия, как «дистанционный обыск», а изъятие денежных средств возможно только при личном участии следователя, понятых и оформлении официальных документов. Купюры должны быть надлежащим образом упакованы, а не спрятаны «в книжки» и переданы курьеру. Любой звонок с подобными «поручениями» - это мошенники, которые играют на страхе потерять деньги», - пояснили в МВД РФ.

Также мошенники активно выманивают средства под предлогом отправки их на «безопасный счет».

Именно так потерял накопления 64-летний житель Пензы. Пенсионеру позвонил мужчина, представился сотрудником Росфинмониторинга, рассказал о подозрительной активности по банковским счетам и рекомендовал принять меры для сохранения средств. Мужчина перевел злоумышленникам 2,5 млн рублей.

В МВД РФ напомнили: «безопасного счета» не существует. Если незнакомцы предлагают перевести на него деньги, нужно оборвать звонок и сообщить о нем в полицию.