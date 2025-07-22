В Пензенском районе прокурор добился назначения пенсии 17-летней девушке

22.07.2025 | 12:24

В Пензенском районе 17-летней девушке назначили пенсию по потере кормильца только после вмешательства прокуратуры.

Мать и отец не исполняли своих обязанностей по ее воспитанию и содержанию, поэтому с августа 2023 года подростка определили в областной социально-реабилитационный центр для детей и молодых инвалидов.

В ноябре того же года в учреждение поступили сведения о гибели отца девушки. У нее появилось право на получение социальных выплат по случаю потери кормильца. Однако руководство социально-реабилитационного центра никаких мер не предприняло.

В дело вмешался прокурор. Руководителю центра было внесено представление.

«В настоящее время нарушения устранены, права ребенка восстановлены, девочке назначена и выплачивается соответствующая пенсия. Два должностных лица учреждения привлечены к дисциплинарной ответственности», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.