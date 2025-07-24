Сдача оружия: для жителей Пензенской области увеличили вознаграждение

24.07.2025 | 16:06

В Пензенской области выросло денежное вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых вещества и взрывных устройств. Соответствующее постановление приняло региональное правительство.

Согласно документу, теперь расценки следующие:

- гранатомет, миномет, пулемет - 12 000 рублей за штуку;

- автомат - 10 000 рублей за штуку;

- винтовка, карабин - 8 000 рублей за штуку;

- пистолет, револьвер - 8 000 рублей за штуку;

- огнестрельное охотничье оружие с нарезным стволом, спортивное с нарезным стволом - 8 000 рублей за штуку;

- охотничье пневматическое, огнестрельное гладкоствольное, спортивное гладкоствольное оружие - 6 000 рублей за штуку;

- газовые пистолеты, револьверы, сигнальное, травматическое оружие - 2 000 рублей за штуку;

- самодельное нарезное оружие, в том числе короткоствольное, обрез нарезного оружия - 8 000 рублей за штуку;

- самодельное гладкоствольное оружие, обрез гладкоствольного оружия - 6 000 рублей за штуку;

- снаряд, мина, граната (штатный боеприпас) - 7 000 рублей за штуку;

- граната ручная - 8 000 рублей за штуку;

- патроны для нарезного оружия (калибр 5,6 мм) - 15 рублей за штуку;

- патроны для нарезного оружия (калибр свыше 5,6 мм) - 30 рублей за штуку;

- патроны для гладкоствольного оружия - 30 рублей за штуку;

- тротил, аммонит, гексоген и другие взрывные вещества - 3 000 рублей за 100 граммов:

- средство взрывания - 1 000 рублей за 1 единицу:

- взрывное устройство - 5 000 рублей за 1 единицу;

- порох охотничий - 100 рублей за 100 граммов.

«Лицо, добровольно сдавшее незаконно хранящееся огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождается от уголовной ответственности», - сообщили в министерстве региональной безопасности.

Ранее в Пензе росгвардейцы передали для нужд специальной военной операции 45 ружей, хранившихся на складе управления. Это конфискованное и невостребованное гражданское оружие.