Сдача оружия: для жителей Пензенской области увеличили вознаграждение

В Пензенской области выросло денежное вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых вещества и взрывных устройств. Соответствующее постановление приняло региональное правительство.
Согласно документу, теперь расценки следующие:
- гранатомет, миномет, пулемет - 12 000 рублей за штуку;
- автомат - 10 000 рублей за штуку;
- винтовка, карабин - 8 000 рублей за штуку;
- пистолет, револьвер - 8 000 рублей за штуку;
- огнестрельное охотничье оружие с нарезным стволом, спортивное с нарезным стволом - 8 000 рублей за штуку;
- охотничье пневматическое, огнестрельное гладкоствольное, спортивное гладкоствольное оружие - 6 000 рублей за штуку;
- газовые пистолеты, револьверы, сигнальное, травматическое оружие - 2 000 рублей за штуку;
- самодельное нарезное оружие, в том числе короткоствольное, обрез нарезного оружия - 8 000 рублей за штуку;
- самодельное гладкоствольное оружие, обрез гладкоствольного оружия - 6 000 рублей за штуку;
- снаряд, мина, граната (штатный боеприпас) - 7 000 рублей за штуку;
- граната ручная - 8 000 рублей за штуку;
- патроны для нарезного оружия (калибр 5,6 мм) - 15 рублей за штуку;
- патроны для нарезного оружия (калибр свыше 5,6 мм) - 30 рублей за штуку;
- патроны для гладкоствольного оружия - 30 рублей за штуку;
- тротил, аммонит, гексоген и другие взрывные вещества - 3 000 рублей за 100 граммов:
- средство взрывания - 1 000 рублей за 1 единицу:
- взрывное устройство - 5 000 рублей за 1 единицу;
- порох охотничий - 100 рублей за 100 граммов.
«Лицо, добровольно сдавшее незаконно хранящееся огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождается от уголовной ответственности», - сообщили в министерстве региональной безопасности.
Ранее в Пензе росгвардейцы передали для нужд специальной военной операции 45 ружей, хранившихся на складе управления. Это конфискованное и невостребованное гражданское оружие.
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