Регион отправил в зону СВО крупную партию оружия

02.06.2025 | 12:13

Из Пензенской области в зону СВО передали значительную партию конфискованного и невостребованного гражданского оружия.

Оно хранилось на складах регионального управления Росгвардии. 85 единиц уже получены представителем одного из округов Минобороны России.

Переданное оружие поступит в зону СВО в кратчайшие сроки, его будут использовать для противодействия БПЛА, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Из Пензенской области в зону боевых действий нередко отправляют охотничьи ружья. Некоторые жители передают их безвозмездно.

Так, например, в феврале 2025-го стало известно о коллекционере из Пензы, отдавшем для нужд СВО сразу несколько гладкоствольных ружей.