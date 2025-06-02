Регион отправил в зону СВО крупную партию оружия

Из Пензенской области в зону СВО передали значительную партию конфискованного и невостребованного гражданского оружия.
Оно хранилось на складах регионального управления Росгвардии. 85 единиц уже получены представителем одного из округов Минобороны России.
Переданное оружие поступит в зону СВО в кратчайшие сроки, его будут использовать для противодействия БПЛА, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Из Пензенской области в зону боевых действий нередко отправляют охотничьи ружья. Некоторые жители передают их безвозмездно.
Так, например, в феврале 2025-го стало известно о коллекционере из Пензы, отдавшем для нужд СВО сразу несколько гладкоствольных ружей.
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