На Фонтанной площади заметили подростков с оружием в руках

30.05.2025 | 12:37

В пятницу, 30 мая, на Фонтанной площади в Пензе заметили подростков с оружием в руках. Игрушечным или нет, неизвестно, но бдительные горожане вызвали полицию.

«7:25 - 7:40. 2 каких-то ... (подростки) стреляли сначала по голубям, потом выстрелили в живот своему знакомому (он к ним шел). Видно пистолет, но я не разбираюсь в них. Выстрелы негромкие были. Полицию я вызвала, но не знаю, чем дело кончилось, так как ушла оттуда», - описала произошедшее очевидица.

На присланных ею кадрах запечатлены двое подростков с оружием в руках, а также согнувшийся пополам от боли третий, которого вскоре отвели в сторону.

В полиции сообщили, что получили сигнал и незамедлительно выехали на место. Однако на площади уже никого не было.

«Проводится проверка», - добавили в пресс-службе УМВД России Пензенской области.