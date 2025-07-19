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Криминал

Ударили топором: в Пензе водитель пострадал в конфликте на дороге

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В Пензе в конфликте на дороге водитель применил опасный аргумент. Он ударил оппонента топором.

Пострадавший, 32-летний житель Пензы, обратился в полицию. Он рассказал, что во время движения по одной из улиц ему показалось, что машину задел еще один автомобиль.

Пензенец остановился, желая прояснить ситуацию. Другой водитель последовал примеру. Пострадавший предложил автомобилисту сесть в его машину и посмотреть запись видеорегистратора, но тот отказался и уехал.

Разозлившись, пензенец догнал мужчину и вынудил остановиться. Тогда оппонент взял топор и направился в сторону преследовавшего его водителя. Горожанин попытался обезоружить его и получил удар топором по голове. Нападавший скрылся с места инцидента.

Полицейские нашли злоумышленника - им оказался 37-летний житель Пензы. Он во всем признался.

Мужчину обвинили в причинении легкого вреда здоровью, ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет, сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

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