Конфискованное у пензенцев оружие отправили в зону СВО

23.07.2025 | 10:19

В Пензе росгвардейцы передали для нужд специальной военной операции еще 45 ружей, хранившихся на складе управления. Это конфискованное и невостребованное гражданское оружие.

Все ружья прошли технический осмотр перед отправкой.

«Мы продолжаем нашу работу по выявлению и передаче неиспользуемого гражданского оружия, которое может принести пользу нашим защитникам. Каждое ружье - это вклад в общее дело поддержки бойцов Министерства обороны РФ», - прокомментировали в областном управлении Росгвардии.

В июне им направили 85 единиц гражданского оружия.

Некоторые жители региона сами выделяют ружья для бойцов. В феврале стало известно о коллекционере из Пензы, отдавшем для нужд СВО сразу несколько гладкоствольных ружей.