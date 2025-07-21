В Пензенскую область поступило 8 тысяч доз «Менактры»

21.07.2025 | 12:46

В прививочные кабинеты региона поступило 8 тысяч доз вакцины «Менактра» для плановой иммунизации маленьких пензенцев против менингококковой инфекции.

Прививка не входит в российский национальный календарь, ее делают группам риска:

- ранее не привитым воспитанникам учреждений с круглосуточным пребыванием (с двух лет);

- детям с 2 до 5 лет включительно, проживающим в общежитиях и коммунальных квартирах;

- детям с 2 до 5 лет включительно, имеющим сопутствующие иммунодефицитные состояния;

- подросткам в возрасте 13-17 лет (в связи с повышенным уровнем носительства возбудителя).

Предусмотрено однократное введение препарата. Прививку делают в медорганизации по месту прикрепления ребенка после осмотра у педиатра, уточнили в областном минздраве.

По словам начальника отдела министерства Оксаны Гавриловой, менингококковая инфекция крайне опасна, имеет молниеносное течение и тяжелые осложнения, среди которых потеря слуха, нарушения умственной деятельности, гидроцефалия (водянка головного мозга), снижение интеллекта, эпилепсия, параличи и парезы конечностей и тела. Бактерия распространяется как воздушно-капельным, так и контактно-бытовом путем.

«У детей заболевание может протекать в том числе в форме менингококкового сепсиса и острого менингита. Жизнеугрожающие симптомы: тяжелейшая интоксикация, геморрагическая звездчатая сыпь, сильная головная боль, рвота, высокая температура», - добавили в минздраве.