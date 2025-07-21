Сетевое издание|18+|Понедельник|21 июл 2025|13:17
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+27oC
+28oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |

Общество

В Пензенскую область поступило 8 тысяч доз «Менактры»

Печать
Telegram

В прививочные кабинеты региона поступило 8 тысяч доз вакцины «Менактра» для плановой иммунизации маленьких пензенцев против менингококковой инфекции.

Прививка не входит в российский национальный календарь, ее делают группам риска:

- ранее не привитым воспитанникам учреждений с круглосуточным пребыванием (с двух лет);

- детям с 2 до 5 лет включительно, проживающим в общежитиях и коммунальных квартирах;

- детям с 2 до 5 лет включительно, имеющим сопутствующие иммунодефицитные состояния;

- подросткам в возрасте 13-17 лет (в связи с повышенным уровнем носительства возбудителя).

Предусмотрено однократное введение препарата. Прививку делают в медорганизации по месту прикрепления ребенка после осмотра у педиатра, уточнили в областном минздраве.

По словам начальника отдела министерства Оксаны Гавриловой, менингококковая инфекция крайне опасна, имеет молниеносное течение и тяжелые осложнения, среди которых потеря слуха, нарушения умственной деятельности, гидроцефалия (водянка головного мозга), снижение интеллекта, эпилепсия, параличи и парезы конечностей и тела. Бактерия распространяется как воздушно-капельным, так и контактно-бытовом путем.

«У детей заболевание может протекать в том числе в форме менингококкового сепсиса и острого менингита. Жизнеугрожающие симптомы: тяжелейшая интоксикация, геморрагическая звездчатая сыпь, сильная головная боль, рвота, высокая температура», - добавили в минздраве.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного минздрава
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте