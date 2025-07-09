В Пензенской области наказали мотоциклистов и самокатчиков

09.07.2025 | 21:31

Сотрудники Госавтоинспекции составили протоколы на мотоциклистов и самокатчиков, нарушивших правила дорожного движения. В понедельник, 7 июля, в регионе устроили рейд.

За день инспекторы зафиксировали 19 нарушений и пресекли 54.

«За управление транспортным средством без водительского удостоверения применяются серьезные санкции - административный штраф в размере от 5 000 до 15 000 рублей», - сообщил замначальника отдела Госавтоинспекции по г. Пензе Алексей Кудашов.

За передачу управления лицу без прав придется заплатить 30 000 рублей. Правило распространяется, например, на родителей, купивших скутер или мотоцикл своим несовершеннолетним детям.

«Взрослым следует помнить, что транспортное средство - это источник повышенной опасности, управление которым при отсутствии навыков вождения может привести к трагическим последствиям», - предупредил Алексей Кудашов.

За прошедшие выходные в Пензенской области пострадали 2 юных мотоциклиста - 12 и 13 лет. Обоим потребовалась госпитализация.