Дело о массовом заболевании детей в «Белке» передали в суд

18.07.2025 | 15:31

В Пензе завершили расследование уголовного дела по факту массового заболевания детей в лагере «Белка» в июне 2024 года.

Обвинение в нарушении санитарно-эпидемиологических правил предъявили 56-летнему генеральному директору предприятия общественного питания.

Установлено, что в июне 2024-го он заключил договор на оказание услуг с директором оздоровительного лагеря. Мужчина допустил к приготовлению пищи повара и кухонного работника, не прошедших медицинский осмотр и обследование.

«Данные работники пищеблока оказались носителями инфекционных заболеваний, что привело к заражению несовершеннолетних, причинившему им легкий вред здоровью. Еще у нескольких детей развились симптомы, свойственные инфекционным заболеваниям», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР Татьяна Махницкая.

Уголовное дело уже направлено на рассмотрение в Железнодорожный районный суд Пензы, добавила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

24 и 28 июня прошлого года отдыхавшие в лагере «Белка» дети пожаловались на плохое самочувствие. Всего к медикам обратился 31 ребенок, у них выявили признаки желудочно-кишечного расстройства. 14 ребят поместили в изолятор.