В Пензенской области дети ежедневно попадают в ДТП, выезжая на дороги

08.07.2025 | 16:33

В Пензенской области несовершеннолетние на мопедах, мотоциклах и самокатах ежедневно получают травмы в ДТП. Об этом сообщили в ГАИ.

В частности, 3 июля на улице Пензенской в Мокшане КамАЗ с 24-летним водителем на полном ходу сбил двоих подростков на электросамокате. 13-летнего юношу госпитализировали.

В Госавтоинспекции призывают родителей подумать о безопасности своих детей, прежде чем покупать им подобные транспортные средства.

«Несовершеннолетние водители, не владея даже элементарными сведениями о правилах дорожного движения, выезжают на проезжую часть, что в итоге может привести к ДТП», - отметил замначальника управления областной ГАИ Олег Барковский.

Однако взрослые не всегда принимают во внимание, что лицам, не достигшим 16 лет, нельзя кататься по дорогам наравне с автомобилистами. А иногда родители просто не знают, где ездит их ребенок.

«Исключите возможность доступа детей к ключам от любых транспортных средств. Запретите управление мопедами, скутерами и мотоциклами без соответствующих на то законного права и навыков вождения», - подчеркнул Олег Барковский.