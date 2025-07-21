Пензенцев ждет дождливая рабочая неделя

21.07.2025 | 14:12

На начавшейся рабочей неделе Пензенская область будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Прохождение атмосферных фронтов будет сопровождаться дождями различной интенсивности, временами с грозами, местами с порывистым ветром, кое-где не исключен град», - уточнила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

При этом температурный режим окажется ниже обычного на 1-2 градуса: днем воздух может прогреваться до +28...+29, по ночам столбики термометров станут опускаться до +14.

В минувшие выходные погода в регионе была переменчивой: если в субботу сохранялось влияние антициклона и на улице было солнечно и сухо, то в воскресенье к границам региона подошли атмосферные фронты западного циклона, из-за чего полили дожди.

Температурный режим оставался в пределах обычных июльских значений.