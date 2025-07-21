В ГАИ рассказали о наказаниях для родителей питбайкеров

21.07.2025 | 13:46

В областной Госавтоинспекции прокомментировали проблему, связанную с подростками-питбайкерами на дорогах. Их количество и манера езды шокируют других водителей.

«Госавтоинспекция в ежедневном режиме проводит специальные мероприятия: выявляет водителей, управляющих питбайками и иными мототранспортными средствами, принимает меры привлечения к административной ответственности, проводит разъяснительную работу. При выезде на дорогу несовершеннолетнему водителю грозит наказание в виде штрафа в размере от 5 000 до 15 000 рублей, а питбайк будет эвакуирован на спецстоянку», - сообщил врио начальника управления Госавтоинспекции по Пензенской области полковник полиции Олег Барковский.

Несут ответственность также родители или иные законные представители несовершеннолетнего. Во-первых, им грозит штраф в размере 30 000 рублей за разрешение подростку управлять мототехникой. Во-вторых, их действия квалифицируют как неисполнение обязанности по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, за что тоже предусмотрена административная ответственность. В-третьих,

за неисполнение требования, выданного сотрудником полиции, о недопущении противоправных действий грозит привлечение по статье 19.3 КоАП РФ, где наказанием может стать арест, штраф или обязательные работы.

Питбайк не игрушка, подчеркнул Олег Барковский.

«За последний месяц на дорогах Пензенской области сотрудниками ГАИ задержано более 60 несовершеннолетних, управляющих мототранспортом. Родители этих детей привлечены к ответственности. Поймите: наша главная задача - не кого-то наказать. Лучше мы сейчас остановим подростка, чем потом будем оформлять дорожно-транспортное происшествие», - пояснил он.

Так, 26 июня 16-летний школьник на питбайке поехал по встречной полосе по дороге с односторонним движением. Результат - столкновение с автомобилем, юноша госпитализирован с серьезными травмами.

«Питбайк предназначен только для уроков вождения и специальных соревнований. Категорически запрещено выезжать на питбайках на дороги общего пользования, в том числе на проселочные, на тротуары и пешеходные зоны», - предупредили в Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что аргументы родителей из разряда «Ну, они просто катаются! Я своего ребенка обучил» или «Ну, у всех других детей есть, будто я не могу купить своему ребенку» не выдерживают критики. Скорость и незащищенность делают поездку на питбайке смертельно опасной.