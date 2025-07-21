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Общество

В ГАИ рассказали о наказаниях для родителей питбайкеров

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В областной Госавтоинспекции прокомментировали проблему, связанную с подростками-питбайкерами на дорогах. Их количество и манера езды шокируют других водителей.

В ГАИ рассказали о наказаниях для родителей питбайкеров

«Госавтоинспекция в ежедневном режиме проводит специальные мероприятия: выявляет водителей, управляющих питбайками и иными мототранспортными средствами, принимает меры привлечения к административной ответственности, проводит разъяснительную работу. При выезде на дорогу несовершеннолетнему водителю грозит наказание в виде штрафа в размере от 5 000 до 15 000 рублей, а питбайк будет эвакуирован на спецстоянку», - сообщил врио начальника управления Госавтоинспекции по Пензенской области полковник полиции Олег Барковский.

В ГАИ рассказали о наказаниях для родителей питбайкеров

Несут ответственность также родители или иные законные представители несовершеннолетнего. Во-первых, им грозит штраф в размере 30 000 рублей за разрешение подростку управлять мототехникой. Во-вторых, их действия квалифицируют как неисполнение обязанности по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, за что тоже предусмотрена административная ответственность. В-третьих,

за неисполнение требования, выданного сотрудником полиции, о недопущении противоправных действий грозит привлечение по статье 19.3 КоАП РФ, где наказанием может стать арест, штраф или обязательные работы.

В ГАИ рассказали о наказаниях для родителей питбайкеров

Питбайк не игрушка, подчеркнул Олег Барковский.

«За последний месяц на дорогах Пензенской области сотрудниками ГАИ задержано более 60 несовершеннолетних, управляющих мототранспортом. Родители этих детей привлечены к ответственности. Поймите: наша главная задача - не кого-то наказать. Лучше мы сейчас остановим подростка, чем потом будем оформлять дорожно-транспортное происшествие», - пояснил он.

В ГАИ рассказали о наказаниях для родителей питбайкеров

Так, 26 июня 16-летний школьник на питбайке поехал по встречной полосе по дороге с односторонним движением. Результат - столкновение с автомобилем, юноша госпитализирован с серьезными травмами.

«Питбайк предназначен только для уроков вождения и специальных соревнований. Категорически запрещено выезжать на питбайках на дороги общего пользования, в том числе на проселочные, на тротуары и пешеходные зоны», - предупредили в Госавтоинспекции.

В ГАИ рассказали о наказаниях для родителей питбайкеров

В ведомстве отметили, что аргументы родителей из разряда «Ну, они просто катаются! Я своего ребенка обучил» или «Ну, у всех других детей есть, будто я не могу купить своему ребенку» не выдерживают критики. Скорость и незащищенность делают поездку на питбайке смертельно опасной.

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Источник — фото и видео Госавтоинспекции
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