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Общество

В Пензе готовятся к затоплениям из-за дождей

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В Пензе подготовятся к возможным наводнениям из-за дождей. Соответствующее поручение в понедельник, 21 июля, дал глава города Олег Денисов, ознакомившись с прогнозом погоды.

«В регионах России бушуют ливни. На этой неделе они могут прийти в Пензу. Проблемные места известны, поэтому нужно оперативно очищать от мусора ливнеприемные решетки, чтобы вода уходила. А где это необходимо, своевременно откачивать. Если сильный дождь идет ночью, то после мониторинга ситуации уже с пяти утра направлять бригады и ликвидировать последствия», - поставил задачи Олег Денисов коммунальным службам.

В Пензе готовы при необходимости привлечь силы и средства спасателей, МБУ «Пензавтодор», районных администраций, управляющих компаний.

«В наличии - гидродинамические машины, помпы для откачки, мешки с песком, поддоны. На случай критического количества осадков подготовлен пункт временного размещения для граждан», - уточнили в мэрии.

На текущей рабочей неделе Пензенская область будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления, сообщили в Приволжском УГМС. Прохождение атмосферных фронтов станет сопровождаться дождями различной интенсивности.

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