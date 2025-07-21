В Кузнецке еще 2 маршрута могут перевести на регулирование

21.07.2025 | 15:02

Жители Кузнецка продолжают жаловаться на общественный транспорт. Сложившуюся ситуацию обсудили на совещании в городской администрации в понедельник, 21 июля.

У пассажиров имеются нарекания по двум маршрутам - № 10а (машины отсутствуют на линии в определенные часы) и 55 (микроавтобусы вообще не ходят по вечерам).

«У нас договор с ними заключен, у них нет никаких оснований сейчас не укладываться во всю эту историю», - отметил глава Кузнецка Сергей Златогорский, говоря о маршруте № 10а.

Решено на этой неделе проконтролировать его работу.

Что касается маршрутов № 55 и 56, то там, по словам Златогорского, пока могут быть сбои.

«Здесь вариант - простимулировать их муниципальными деньгами, но где бы их еще найти! Может быть, со следующего года у нас получится поставить их тоже на регулируемый тариф, тогда их контролировать будет проще», - добавил глава города.

Пока на регулирование в Кузнецке переведены два проблемных маршрута: 2а и 10а.