Требования к перевозке детей в машине ужесточились

19.07.2025 | 15:17

В стране ввели запрет на использование несертифицированных приспособлений, которые заменяют детские автокресла. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно его условиям, использовать различные фиксаторы и адаптеры для ремней безопасности нельзя.

«Лямки, гибкие элементы с пряжками, адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности и другие аналогичные предметы не являются детскими удерживающими системами (устройствами)», - говорится в тексте постановления, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

По новым правилам детей в машинах можно перевозить только с использованием сертифицированных автокресел или бустеров. Законодательное определение детских удерживающих устройств теперь закреплено в ПДД.

Стандарты для данных устройств будет определять техрегламент Таможенного союза по безопасности автотранспорта.