В Пензе помогут собрать в школу 968 детей

18.07.2025 | 11:15

В Пензе 1 августа стартует акция «Собери ребенка в школу». Реестр семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в помощи, уже сформирован.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в списке - 968 детей, 310 из них в этом году пойдут в первый класс.

В учреждениях соцобслуживания областного центра создали комиссии, которые будут выделять помощь семьям (речь о школьных и канцелярских принадлежностях) с учетом критериев нуждаемости.

Пензенцев, желающих принять участие в акции, попросили обращаться в учреждения соцобслуживания по будням с 8:00 до 17:00.

Адреса:

- в Железнодорожном районе - улица Складская, 19, телефон 98-49-03;

- в Ленинском районе - улица Крупской, 5а, телефон 48-83-48;

- в Октябрьском районе - улица ИТР, 1Б, телефон 98-05-97;

- в Первомайском районе - улица Куйбышева, 15, телефон 56-07-17.