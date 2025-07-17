Общество

Домашних животных начнут заносить в единый реестр в 2026 году

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В России намерены ввести учет домашних животных. Соответствующий закон должны подготовить до мая 2026-го, сообщается в телеграм-канале Совета по правам человека.

Разрабатывать документ будут несколько ведомств: Минэкономразвития, Минприроды, Минсельхоз, Минцифры и Минфин РФ.

Данные о домашних животных хотят загружать в информационную систему в области ветеринарии. Предполагается, что это поможет в идентификации питомцев и их владельцев.

В России давно говорят о планах создать единый реестр домашних животных. Так, в феврале этого года депутаты петербургского Законодательного собрания приняли в первом чтении инициативу об изменении федерального закона «Об ответственном обращении с животными».

Авторы инициативы отмечали, что в реестр внесут прежде всего сведения о собаках. Мелких питомцев, к примеру, черепах, хомяков, требования не коснутся.

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