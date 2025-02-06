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Общество

Домашних животных хотят занести в единый реестр и чипировать

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В среду, 5 февраля, депутаты петербургского Законодательного собрания приняли в первом чтении инициативу об изменении федерального закона «Об ответственном обращении с животными».

Речь идет о создании общероссийского реестра домашних животных. Подразумевается, что сведения о питомцах и их владельцах будут вводиться в государственную автоматизированную информационную систему, которую должен вести федеральный орган исполнительной власти в области ветеринарного надзора.

Авторы инициативы уточняют, что речь идет прежде всего о собаках, а вот «хомячков и черепашек» она не касается.

«Кошек они не упоминали, хотя по смыслу законопроекта регистрации и чипированию должны подлежать и они», - пишет «Комменсантъ».

Если закон примет Госдума, он вступит в силу с 1 января 2026 года.

Идея обязательной регистрации домашних животных не нова. Так, в 2022 году был принят закон об обязательной маркировке сельскохозяйственных и служебных животных - крупного и мелкого рогатого скота, лошадей и других.

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Источник — фото pixabay.com
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