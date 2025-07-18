В Пензе мебельная фирма нарушила авторские права

18.07.2025 | 09:46

В Пензе компанию, занимающуюся изготовлением мебели, уличили в нарушении авторских прав. Предприятие использовало в своей работе взломанную программу.

В полицию обратился представитель организации, которая занимается созданием программного обеспечения (ПО) по проектированию мебельной продукции. Он рассказал, что на сайте бесплатных объявлений сотрудники его компании неожиданно нашли вакансию, среди требований к кандидату оказался в том числе опыт работы с их авторским ПО. Однако предприятие, разместившее эту информацию, не является их клиентом.

Полицейские пришли с проверкой к подозреваемым и подтвердили факт нарушения авторских прав. ПО незаконно использовал 45-летний житель Пензы. Мужчина признал свою вину.

По его словам, взломанную версию программы он купил в интернете и работал с ней несколько лет. Ущерб авторов составил свыше 3,5 млн рублей.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 6 лет, сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.