Для ветеранов СВО могут сделать бесплатным второе образование

14.07.2025 | 20:34

В понедельник, 14 июля, группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается разрешить ветеранам СВО бесплатно получать второе среднее профессиональное или высшее образование.

Авторы инициативы отметили в пояснительной записке, что возвращающиеся из зоны боевых действий ветераны сталкиваются с различными проблемами в гражданской жизни.

«В частности, из-за состояния здоровья, ранений и иных объективных причин они не могут продолжать работу по полученной изначально специальности. В этой связи необходимо предусмотреть возможность освоения другой профессии», - говорится в документе.

Чтобы поддержать вернувшихся с фронта бойцов, депутаты предложили законодательно закрепить за ними возможность бесплатного получения второго образования.

«Это позволит расширить специализацию ветеранов СВО, что в свою очередь откроет для них новые возможности», - резюмировали авторы законопроекта.