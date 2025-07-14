Для ветеранов СВО могут сделать бесплатным второе образование

В понедельник, 14 июля, группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается разрешить ветеранам СВО бесплатно получать второе среднее профессиональное или высшее образование.
Авторы инициативы отметили в пояснительной записке, что возвращающиеся из зоны боевых действий ветераны сталкиваются с различными проблемами в гражданской жизни.
«В частности, из-за состояния здоровья, ранений и иных объективных причин они не могут продолжать работу по полученной изначально специальности. В этой связи необходимо предусмотреть возможность освоения другой профессии», - говорится в документе.
Чтобы поддержать вернувшихся с фронта бойцов, депутаты предложили законодательно закрепить за ними возможность бесплатного получения второго образования.
«Это позволит расширить специализацию ветеранов СВО, что в свою очередь откроет для них новые возможности», - резюмировали авторы законопроекта.
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