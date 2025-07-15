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Общество

Подведены итоги конкурса по выбору имени для леопарда

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Для котенка дальневосточного леопарда из национального парка «Земля леопарда» (Приморский край) выбрали имя. Девочка, которой чуть больше полутора лет, стала Сиеррой. Конкурс на самое оригинальное имя проводил в соцсетях ВТБ.

Россияне предложили более 2 000 вариантов, 5 вошли в шорт-лист: Сказка, Земляника, Северина, Примора и Сиерра (их авторы, жители Санкт-Петербурга, Липецка, Владивостока и Ростова-на-Дону, получили призы). В финальном голосовании приняли участие более 15 тысяч человек.

Имя Сиерра отражает характер юного леопарда и ассоциируется с природой и силой. Одно из значений имени отсылает к описанию горных хребтов - мест обитания краснокнижных кошек.

«Каждый леопард имеет свой характер, повадки, уникальные черты. Сиерра - активная, уверенная и решительная. Ей очень подходит имя, которое придумывали и выбирали во всех уголках страны. Мы видим внимание и неравнодушие людей к судьбе дальневосточного леопарда. Участники конкурса делились интересными наблюдениями и ассоциациями, которые вдохновили их на те или иные имена. На наш взгляд, такие проекты помогают почувствовать сопричастность, вовлекают в природоохранную деятельность, а значит, слово «экология» становится более осязаемым и понятным, подталкивает людей к реальным действиям», - прокомментировал советник президента - председателя правления ВТБ, директор Фонда защитников природы Петр Шпиленок.

В рамках программы «Хранители леопарда» ВТБ символически опекает семью больших кошек: маму и ее троих котят. Ранее в социальных медиа выбрали имя главе кошачьего клана и ее сыну - Герда и Феникс. Третьего котенка назовут, когда станет известен его пол.

«Теперь, когда второй котенок Герды получил имя, можно сказать, что с ним познакомилась вся страна. Имя Сиерра отлично характеризует дальневосточного леопарда как адепта альпинизма. Краснокнижные кошки много времени проводят на вершинах и склонах сопок. Им подходят условия с холодными зимами и непроходимой тайгой. Но за последние 100 лет ареал сократился более чем в 70 раз. Единственное место в мире, где сумели сохранить необходимые условия для леопарда, - в Приморском крае. Наша общая цель - заботиться об этой уникальной территории и ее обитателях», - добавил директор ФГБУ «Земля леопарда» Виктор Бардюк.

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Источник — фото пресс-службы нацпарка «Земля леопарда»
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