«Термодом» продолжает поддерживать «Доброспутников»

Холдинг «Термодом» продолжает развивать движение «Доброспутники». Это целая экосистема сообществ жителей микрорайона, объединенных разными интересами.
Группы «доброспутников» постоянно пополняются новыми участниками, все отлично проводят время вместе, а «Термодом» и друзья строительного холдинга их поддерживают.
Так, самые активные и удачливые «доброспутники» приняли участие в занятиях по яхтингу от клуба «Акватория ветра», базирующегося в микрорайоне.
Жители могут выбрать близкое по духу сообщество и вступить в ряды «Доброспутников». Подробности - по ссылке.
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