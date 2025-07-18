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Общество

«Термодом» продолжает поддерживать «Доброспутников»

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Холдинг «Термодом» продолжает развивать движение «Доброспутники». Это целая экосистема сообществ жителей микрорайона, объединенных разными интересами.

Группы «доброспутников» постоянно пополняются новыми участниками, все отлично проводят время вместе, а «Термодом» и друзья строительного холдинга их поддерживают.

Так, самые активные и удачливые «доброспутники» приняли участие в занятиях по яхтингу от клуба «Акватория ветра», базирующегося в микрорайоне.

Жители могут выбрать близкое по духу сообщество и вступить в ряды «Доброспутников». Подробности - по ссылке.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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