На ул. Токарной козы создали аварийную ситуацию на дороге

12.07.2025 | 11:58

В Пензе в Терновке перебегавшие проезжую часть козы создали аварийную ситуацию. Обошлось без жертв.

Кадры с опасным моментом на дороге, снятые видеорегистратором автомобиля, опубликовали в Сети утром в субботу, 12 июля.

Владелец регистратора остановился на красный свет на улице Токарной. Вскоре на тротуаре появился мужчина с 4 козами. Он стал переходить дорогу, при этом две «подопечные» поторопились следом, а других привлекла лужа на обочине - некоторое время они утоляли жажду.

Мужчина с 2 козами благополучно перешел дорогу, загорелся зеленый и автомобили поехали. Оставшиеся на водопое животные ринулись догонять хозяина. Водители, заметившие рогатых пешеходов, притормозили. Один из них, двигавшийся во встречном автору видео направлении, не сориентировался вовремя и чуть не сбил козу, но та вовремя успела отскочить в сторону.

Другой водитель, увидев препятствие перед капотом, экстренно затормозил. Ехавший за ним следом автомобилист тоже резко остановился, чтобы избежать столкновения, машину развернуло на 180 градусов и вынесло на полосу встречного движения.

«Вот натворил делов», - прокомментировал поступок владельца коз автор кадров.

Козы пересекли проезжую часть без вредя для себя.