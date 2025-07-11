В Пензе будут судить взломщицу аккаунтов на «Госуслугах»

11.07.2025 | 17:13

В Пензе 24-летнюю уроженку Саратова обвинили в покушении на мошенничество и неправомерном доступе к охраняемой законом информации. Молодая женщина взламывала аккаунты пользователей на «Госуслугах».

По версии следствия, она искала работу, предполагающую использование сотового телефона. Подходящую вакансию саратовчанка нашла среди объявлений в интернете и откликнулась.

В ответе «работодатель» указал, что на самом деле женщине требуется взламывать аккаунты на «Госуслугах», копировать личные данные пользователей и использовать их для оформления микрозаймов.

Саратовчанка приняла предложение. С помощью сообщника она получала доступ к персональным данным граждан и от их имени оформляла договоры на сайтах микрофинансовых организаций.

Установлено, что с января по июнь 2024 года злоумышленница взломала 9 аккаунтов на «Госуслугах», оформила 8 микрокредитов на сумму более 70 000 рублей, направила 26 заявок на оформление займов, но по ним договоры не были заключены.

«В ходе следствия женщина вину в совершении преступлений признала полностью. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Железнодорожный районный суд Пензы», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.