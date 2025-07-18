Синоптики подготовили для пензенцев прогноз погоды на выходные

В предстоящие выходные погода в Пензенской области будет переменчивой, предупредили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«В субботу сохранится влияние антициклона. На улице ожидается преобладание солнечной и жаркой погоды», - рассказала начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.
А вот в воскресенье, по ее словам, к границам региона придут атмосферные фронты западного циклона, из-за чего польют дожди разной интенсивности.
«В понедельник временами дожди будут сильные, с грозами и порывистым ветром, местами не исключен град», - добавила Светлана Иванкова.
Что касается температурного режима, то он останется в пределах обычных июльских значений - до +30 градусов днем, до +20 - ночью.
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