19 июля в Пензенской области ожидается +30 градусов

18.07.2025 | 20:30

В Пензенской области в ночь на субботу, 19 июля, ожидается погода преимущественно без осадков. Термометр покажет +12...+17 градусов, рассказали в Приволжском УГМС.

Утром будет солнечно, около +21 градуса.

Днем прогнозируется переменная облачность, но осадков синоптики не ожидают. Ветер подует с юго-востока, порывы достигнут 6-11 м/с.

Воздух прогреется до +25...+30 градусов.

В жаркую погоду врачи не рекомендуют выходить на улицу в период наибольшей солнечной активности - с 11:00 до 16:00. Чтобы не перегреться, нужно выбирать одежду из натуральных тканей, носить головные уборы и пить больше воды.