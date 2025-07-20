21 июля жителей Пензенской области ждет дождь

20.07.2025 | 16:25

В понедельник, 21 июля, в Пензенской области будет переменная облачность. Пройдет кратковременный дождь, местами сильный, возможны гроза и град, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с юго-востока со скоростью 9-14 м/с.

В ночь на понедельник термометры покажут +14...+19 градусов. В прогнозе непродолжительный дождь, опять местами сильный. Также возможны гроза и град.

Днем на улице будет +24...+29.

В ночь на вторник ожидается +13...+18 градусов и снова кратковременный дождь.

В народном календаре 21 июля - Прокопий Жнец. На Руси подмечали: этот день часто бывает дождливым. По наблюдениям предков, если на Прокопия после обильного дождя быстро проясняется, то ненастная погода сохранится.