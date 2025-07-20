«Носятся стаями»: пензенцы жалуются на питбайкеров на дорогах

20.07.2025 | 16:14

Большое число подростков на питбайках и квадроциклах на городских дорогах вызывает все большую обеспокоенность у водителей. Они ездят как хотят, отмечают пензенцы.

Вечером в субботу, 19 июля, в местных группах во «ВКонтакте» и каналах в Telegram появились видеозаписи с толпой юных водителей на дорогах в Дальнем Арбекове.

«Реально страшно. Они нарушают ПДД, не сбрасывают скорость перед пешеходами, подрезают других», - перечислил житель Пензы, наблюдавший за подростками.

Заметили питбайкеров и у «Дизель-Арены». «Полнейший беспредел происходит в городе! Питбайкеры огромными стаями носятся по улицам города, и никому до этого нет дела! Где ГАИ??? Стал свидетелем того, как эти мотоциклисты на дороге трюки на задних колесах исполняют, запрещающий сигнал светофора тоже не для них - не подумали даже притормозить на красный. В итоге все уехали на парковку за «Дизель-Ареной», чувствуя полнейшую безнаказанность!» - описал другой очевидец тем же вечером.

Пензенцы в комментариях предположили, что единственный способ остановить происходящее - назначать родителям юных водителей штраф в 200 000 рублей.

Впрочем, нашлись у них и защитники: «А лучше бы за гаражами пили?», «Много ли они создали опасных ситуаций. Ну, может, напугали кого-то. Зато пешеходы да водители повнимательнее будут, а то привыкли жить на расслабоне», «Да пусть катаются, опыта набираются, все лучше, чем за компом сидеть, пить или употреблять наркотики!»