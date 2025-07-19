Пензенцы заметили исчезновение маршрутки № 88т

19.07.2025 | 14:34

Жители Пензы больше не видят маршрутку № 88т. На странице ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» в соцсети «ВКонтакте» они поинтересовались, что случилось.

«Такое ощущение, который день маршрут не работает», - выразила мнение горожанка Наталья К.

На вопрос ответил представитель регионального министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства.

«14 июля 2025 года в адрес ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» поступило заявление от перевозчика ИП Ломакина А. В. о прекращении о прекращении действия ранее выданного свидетельства. В связи с этим в соответствии с федеральным законом уполномоченным органом будут проведены открытые конкурсы», - сообщили пензенцам.

В ведомстве напомнили, что стандарт транспортного обслуживания в городе продолжает соблюдаться: до любого микрорайона можно добраться не более чем с 1 пересадкой.

С начала года в Пензе исчезли следующие маршруты: № 99 (Арбековская Застава - Засурье), 17 («Ритейл-Парк» - улица Титова), 24 (Пенза-I – улица Кошевого), 49 (улицы Сухумская - Минская), 68 (Тепличный комбинат - Арбековская Застава). На них не нашли перевозчиков.