Любителей загорать на балконе могут оштрафовать

19.07.2025 | 13:03

Загорание на балконе в нижнем белье могут счесть мелким хулиганством. За подобное нарушение предусмотрен административный штраф.

Как пояснил в беседе с изданием NEWS.ru эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, гражданам кажется, что балкон является частью квартиры, то есть их собственности, поэтому они имеют право загорать на нем в нижнем белье или даже голышом.

«Но на практике могут возникнуть проблемы. Если поведение на балконе сочтут нарушающим общественный порядок, например, когда кто-то посчитает демонстрацию тела оскорбительной, можно получить штраф от 500 до 1 000 рублей по статье 20.1 КоАП РФ о мелком хулиганстве. При повторных случаях штраф может увеличиться до 2 500 рублей или даже грозить арест на 15 суток», - рассказал эксперт.

По его словам, соседи могут попытаться через суд взыскать компенсацию морального вреда, если поведение нарушителя их сильно заденет или смутит.

Гражданам посоветовали загорать в отведенных для этого местах. Для здоровья безопасно находиться на солнце с 8:00 до 10:00 и после 16:00.