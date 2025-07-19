Сетевое издание|18+|Суббота|19 июл 2025|13:53
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |

Общество

Любителей загорать на балконе могут оштрафовать

Печать
Telegram

Загорание на балконе в нижнем белье могут счесть мелким хулиганством. За подобное нарушение предусмотрен административный штраф.

Как пояснил в беседе с изданием NEWS.ru эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, гражданам кажется, что балкон является частью квартиры, то есть их собственности, поэтому они имеют право загорать на нем в нижнем белье или даже голышом.

«Но на практике могут возникнуть проблемы. Если поведение на балконе сочтут нарушающим общественный порядок, например, когда кто-то посчитает демонстрацию тела оскорбительной, можно получить штраф от 500 до 1 000 рублей по статье 20.1 КоАП РФ о мелком хулиганстве. При повторных случаях штраф может увеличиться до 2 500 рублей или даже грозить арест на 15 суток», - рассказал эксперт.

По его словам, соседи могут попытаться через суд взыскать компенсацию морального вреда, если поведение нарушителя их сильно заденет или смутит.

Гражданам посоветовали загорать в отведенных для этого местах. Для здоровья безопасно находиться на солнце с 8:00 до 10:00 и после 16:00.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте